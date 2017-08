Liverpool tiene en la mira a dos 'cracks' para reemplazar a Philippe Coutinho

Un italiano y un alemán están en el 'bolo' para reemplazar a Philippe Coutinho quien tendría todo arreglado con Barcelona y en las próximas horas se haría oficial. Lo sufre Klopp.

Ante la inminente partida de Phillippe Coutinho, en Liverpool no se quedan de brazos cruzados y empezaron a trabajar en el fichaje su reemplazante. En 'Anfield' saben que no será tarea fácil encontrar al sucesor de el 'Mago' por lo que la directiva del club toma con pinzas el nombre de los candidatos. Son dos los 'cracks' que tienen en agenda, aunque uno tiene más posibilidades de ser 'red'.

Según apunta 'Sunday Mirror', Liverpool tiene en mente intentar el fichaje de Lorenzo Insigne del Nápoli, una de las debilidades de Jürgen Klopp, por el cual pretenden ofrecer una importante suma. Sin embargo, el cuadro italiano señaló que su estrella no está en venta y menos en un momento en el que el mercado de fichajes se acerca a su recta final. Ante el inconveniente, la directiva 'red' maneja un 'plan B', Max Mayer del Schalke 04.

El volante alemán de 21 años. también es del agrado de 'Kloppo' y acaba de rechazar una renovación con el club de Gelsenkirchen con la intención de partir dentro un año en calidad de jugador libre a un club de mayor jerarquía, aunque con la negativa de su renovación presionaría su salida este mismo verano del club alemán, por lo pronto ha quedado en esperar el llamado desde Inglaterra.

Cabe destacar que Coutinho tendría todo arreglado para anclar en el Barcelona, el 'Mago' no participó del empate 3-3 del Liverpool ante el Watford lo que hizo pensar en la confirmación de su fichaje por el club catalán, lo cierto es que no estuvo por algunas molestias en el muslo y por el momento no hay nada oficial. En Liverpool ya le buscan un reemplazo.