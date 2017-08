Paulo Dybala jura amor eterno a la Juventus: "Si el presidente quiere, me quedo para siempre"

El "10" de la Juventus manifestó su felicidad de estar en Turín y expresó su deseo de seguir ganando títulos vestido de 'bianconeri'.

Paulo Dybala celebra su gol a la Lazio en la Supercopa de Italia. Creditos : EFE

La Juventus no ha arrancado de la mejor manera: una dolorosa derrota 3-2 ante la Lazio en los descuentos privó al equipo de Turín de alzar la Supercopa de Italia, pero el hincha de la 'Vieja Señora' puede quedarse tranquilo con el buen nivel de Paulo Dybala y su declaración que echa por tierra cualquier interés de potencias como Real Madrid o Barcelona.

"Estoy muy feliz en la Juventus. Extendí mi contrato hace tres meses, después el club me pidió que tomara la camiseta número 10. Lo pensé durante un par de días y dije '¿por qué no?'. Quiero crecer aquí. Si el presidente me quiere, me quedo por siempre", expresó Paulo Dybala a 'Sport Mediaset'.

El "10" de la Juventus no pudo evitar su malestar por perder la Supercopa de Italia, pero expresó su compromiso a darlo todo en busca que el hexacampeón de la Seria A siga ganando todos los títulos posibles.

"Yo quiero ganar, la Juve quiere ganar, no puedo estar contento, sería egoísta y nada correcto para los compañeros y los aficionados. Solo puedo asegurar que daré siempre el máximo para ganar, que es lo que cuenta. Estoy contento de estar en la Juve, de vestir el dorsal 10 y quiere seguir creciendo aquí".

Paulo Dybala fue clave para que la Juventus no se dé por vencida ante la Lazio en la Supercopa de Italia con dos goles en los últimos cinco minutos (de tiro libre a los 85' y de penal a los 90'), no obstante, no pudo evitar el gol de Murgia a los 93' que le dio el título a su adversario.

EL DATO:

Paulo Dybala renovó contrato con la Juventus hasta 2022 a razón de 7,5 millones de euros y su cláusula de rescisión subió hasta los 140 'kilos'.