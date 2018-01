Real Madrid: Zinedine Zidane seguro que "se puede ganar la Champions League"

A pesar de la crisis que atraviesa el Real Madrid, Zinedine Zidane confía que revertir la situación y sumar otra Champions League más con la 'casa blanca'

Real Madrid vive una crisis luego del duro golpe de la eliminación de la Copa del Rey. A ello se suma los 19 puntos de distancia que le lleva el Barcelona en la Liga Santander. El responsables es Zinedine Zidane, quien en conferencia de prensa, aseguró que saldrá de la mala situación que afronta el equipo.

Zinedine Zidane incluso que puede ganar la Champions League con el equipo que tiene. “¿Esta plantilla es capaz de ganar la Champions? Bueno, tenemos que pensar en ganar mañana. Es lo que nos va a hacer poder pensar en eso. Yo tengo la ilusión. Y los jugadores están conscientes de ello también. Tienen la serenidad para seguir y hacerlo. Aquí ha pasado, cuando yo era jugador. No siempre se han hecho cosas bonitas todos los años. Pero no aceptamos la situación. Esto se va a levantar, te lo digo yo. Se puede ganar la Champions. Vamos a hacer todo lo posible”, sostuvo.

Luego, el entrenador del Real Madrid no cree que los jugadores le estén fallando. “No. No siento que los jugadores me estén fallando. Los resultados son lo más importante, porque significa que a lo mejor algo no funciona. Pero los jugadores intentan dar el máximo, pero a veces las cosas no te salen como esperabas. Vamos a seguir con la misma línea. Es un año donde de momento ha habido altibajos, más bajos que los años pasados, pero hay que aprender también de esta situación. Hay batallas, hay partidos y vamos a pensar en el próximo partido”, indicó.

Sobre la eliminación de la Copa del Rey, Zidane agregó. “Somos todos positivos. Hay cosas que mejorar, pero también hicimos cosas bien. La segunda parte fue mejor. Cuando te meten un gol es difícil, y nos quedamos en el partido, pero mentalmente es jodido cuando te marcan. No supimos cambiar el partido, hicimos ocasiones, pero no suficiente. Y el rival ha tenido más hambre que nosotros la otra noche”.

EL DATO

Real Madrid juega mañana en Mestalla ante el Valencia por la Liga Santander