Presidente de Emelec aseguró que Christian Cueva no es jugador del club: "Que solucione..."

El pleno desarrollo del Torneo Apertura, el volante Christian Cueva se volvió tendencia luego que se conociera su salida de Cienciano tras haber logrado la clasificación a la Copa Sudamericana. Y es que el futuro del popular ‘Aladino’ se encontraba lejos de Perú; sin embargo, el presidente de Emelec sorprendió con sus declaraciones.

Precisamente, el club ecuatoriano era el destino del volante nacional donde buscaba dejar huella, generando expectativa en los hinchas que se ilusionaron con su llegada luego de un buen presente con el elenco imperial, además de ser uno de los futbolistas más importantes de la selección peruana.

¿Qué dijo el presidente de Emelec sobre Christian Cueva?

En conversación exclusiva con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, el presidente del club, Jorge Guzmán, reveló que aún no tienen nada cerrado con Christian Cueva, figura de ‘El Papá’ y explicó las razones.

“No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso. He hablado con el presidente de Cienciano, me ha manifestado que se va a reunir con el jugador, nosotros no podemos finiquitar aún nada con el jugador hasta que él finiquite su contrato con el club cusqueño”, indicó.

El mandamás de Emelec confía que el futbolista peruano terminará pronto su contrato con el club imperial, por ello, dio detalles de la situación y explicó que no han incurrido en ninguna ilegalidad.

"No lo hemos presentado como jugador de Emelec porque no lo es, es obvio que tenemos interés en el jugador, y estamos buscando que se solucione su tema. Hoy he hablado con dirigentes de Cienciano y me dijeron que ayer estaba finiquitando su situación con Cienciano, y si eso se da podemos presentar al jugador en Ecuador, mientras tanto no", sostuvo.

Christian Cueva: equipos en los que jugó