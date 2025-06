Pedro García estalló contra Fossati al recordar que convocó a polémico jugador: "Le regaló el..."

La selección peruana sigue siendo tema de debate tras estar cerca de la eliminación al Mundial 2026. Como se conoce, uno de los puntos a criticar es la designación de tres técnicos en este proceso de clasificatorias, el cual hicieron énfasis jugadores como Marcos López y Renato Tapia.

Bajo este panorama, el periodista Pedro García no se guardó nada e indicó que hay responsabilidad de los jugadores por no estar enfocados en la Bicolor. De hecho, hizo hincapié a Renato Tapia por no querer jugar por la selección en la Copa América 2024, cuando el equipo estuvo al mando de Jorge Fossati.

Justamente, recriminó una de las acciones que tomó el popular 'Nonno' en dicha convocatoria, ya que llamó a un polémico jugador del momento como Christian Cueva. Para el conductor del programa "Vamos al VAR", fue un "regalo" que le hizo el estratega uruguayo a 'Aladino', ya que el volante no se encontraba en actividad.

"Tapia dijo, 'ahora sí jugamos'. Obviamente, en una crítica tácita a Fossati y Reynoso. Coincido con él, pero en esta selección esta un Tapia que le dijo a Fossati que no subía al avión para la Copa América. Fossati se equivocó en esa convocatoria de Copa América, donde sí subió Cueva, a quien Fossati le regaló el puesto de convocado. Hay errores de todos lados", manifestó en vivo en el programa "Vamos al VAR".

(VIDEO: Vamos al VAR)

Selección peruana tiene chances de clasificar al Mundial 2026

Pese a que las chances son nulas para la Bicolor, hay posibilidades matemáticas para que Perú clasifique al Mundial 2026. Eso sí, tiene que ganar todos sus partidos el equipo de Óscar Ibáñez y que haya un traspié de Venezuela y Bolivia en sus próximos dos cotejos internacionales.