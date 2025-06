DT de Cienciano se pronunció tras definirse que Christian Cueva jugará por Emelec: "La verdad..."

Fin de la novela. Christian Cueva dejará Cienciano y volverá a tener una oportunidad en el extranjero. 'Aladino' estará viajando en los próximos días a Guayaquil para ponerse a las órdenes del entrenador Jorge Célico con el conjunto eléctrico. ¿Qué dijo Carlos Desio sobre la salida confirmada del mediocampista nacional?

¿Qué dijo Carlos Desio sobre la salida de Christian Cueva de Cienciano?

En una reciente entrevista, el DT del elenco imperial reconoció que el ex Alianza Lima sostuvo una reunión con la directiva del club para acordar su desvinculación del equipo y poder sumarse al 'Bombillo'. De igual manera, Desio se mostró bastante respetuoso sobre el tema en todo sentido.

Christian Cueva se unirá a Emelec para el resto de la temporada 2025/Composición: GLR

"La verdad que lo de Christian no te puedo confirmar nada, realmente no lo sé. Están hablando, creo que entre hoy o mañana se va definir. Christian hace unos días que no está entrenando y eso va a hacer que por lo menos en el once inicial no lo tenga en cuenta por ahora. Pasa por lo temas que están viendo otros jugadores. Eso habla bien del trabajo nuestro, yo siempre trato de potenciar al jugador. Con ellos, uno siempre quiere contar por eso hay una charla con la parte dirigencial", declaró el argentino.

Bajo esa premisa, el estratega de 52 años afirmó que conversó directamente con el volante para conocer sus expectativas a futuro. Razón por la cual, se tuvieron que reunir ambas partes para concretar su salida oficial de Cienciano y jugar por Emelec hasta finales de esta temporada.

"Yo hablé con Christian, cuál era la idea que tenía. Hablé con Sergio, por eso se iban a reunir. Entre hoy y mañana se definirá si Christian se puede quedar o va a emigrar a Ecuador", sentenció.

Valor en el mercado de Christian Cueva

De acuerdo al prestigioso portal Transfermarkt, Christian Cueva se cotiza en 275 mil euros luego de la reciente actualización. El futbolista ha ido disminuyendo su coste en los últimos años ya que en el 2018 alcanzó su máximo valor (5 millones de euros) con Santos FC y Krasnodar.