Fossati dio inesperada noticia sobre el posible fichaje de Luis Ramos a Universitario: "No..."

El Torneo Apertura 2025 continúa tras el receso por Eliminatorias 2026 y Universitario de Deportes buscará seguir por el camino del triunfo para lograr el primer objetivo de la temporada. En ese contexto, y a poco de finalizar este primer campeonato, los refuerzos comenzaron a llamar la atención de los hinchas, siendo el nombre de Luis Ramos uno de los que llamó la atención.

Y es que los cremas ya piensan en los octavos de final de la Copa Libertadores y el Torneo Clausura enfocados en el tricampeonato, por ello, apunta a repotenciar el plantel con importantes elementos con proyección. A la llegada de Anderson Santamaría sonó con fuerza el fichaje del atacante de América de Cali; sin embargo, Jorge Fossati se pronunció para aclarar las dudas.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Luis Ramos en Universitario?

“Fue algo que se manejó. Por el momento no hay ninguna chance de traerlo”, dijo el estratega uruguayo a los medios de comunicación. Cabe señalar que muchos hinchas entienden que la falta de gol ha sido uno de los principales problemas en las últimas temporadas en el equipo, por ello, esperan que aparezca un buen atacante que acompañe a Alex Valera en la delantera.

En esa línea, explicó cómo están afrontando este mercado de fichajes en el que esperan hacer grandes contrataciones para lograr los objetivos de la temporada, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

“Hay cosas que ya ni las aclaro porque después me salen con que yo hablé con tal jugador. Lo único que puedo decir para que el hincha de Universitario no sea engañado. Universitario hoy no es un superpoderoso en la parte económica. Es un gigante en muchas cosas, pero en la parte económica hay cosas que vienen de mucho más atrás, no es ningún superdotado. Tenemos que buscar bueno, bonito y barato”, sostuvo.

Luis Ramos: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Luis Ramos tiene un valor en el mercado actual de 750 mil €.