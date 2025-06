Rebagliati sorprendió al dejar firme comparación entre Luis Ramos y Guerrero: "A su edad..."

Estamos a solo horas a que de inicio el crucial enfrentamiento entre Perú vs Ecuador, donde la selección peruana está obligada a ganar para poder seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Previo a este duelo, los hinchas se vieron sorprendidos luego de que Diego Rebagliati opinara con firmeza sobre Luis Ramos y lo comparase con Paolo Guerrero.

Diego Rebagliati comparó a Luis Ramos y Paolo Guerrero

En la última edición del programa DyT, el comentarista deportivo opinó sobre lo que fue el empate de la selección peruana ante Colombia en Barranquilla e hizo especial énfasis sobre el rendimiento de Luis Ramos.

Al respecto, el también exfutbolista de Sporting Cristal aseguró que no tienen las cualidades como para gambetear a los rivales. Además, lo comparó con Paolo Guerrero y afirmó que a la edad de Ramos, el 'Depredador' ya jugaba en Alemania.

"(Luis) Ramos no es un futbolista que va a agarra la pelota, se va a ir en velocidad y se va a sacar a cinco, es difícil. Ramos no es Guerrero. Guerrero, a su edad jugaba en Alemania. Y no es Farfán, no es Pizarro. Es distinto", enfatizó Rebagliati.

Video: DyT

Selección peruana podría quedar fuera oficialmente del Mundial 2026

La 'Bicolor' tendrá su última oportunidad de poder seguir con vida en las Eliminatorias, pero para ello deberá imponerse ante el 'Tri'. No obstante, el combinado patrio ya no depende de si mismo y también deberá esperar que Uruguay les de una mano venciendo a Venezuela en Montevideo.