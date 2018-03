Juventus vs. Tottenham: Mandzukic no estará ante el Tottenham por Champions League

Mario Mandzukic no se recuperó de un golpe recibido ante la Lazio por Serie A y estará ausente en el choque de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

Baja sensible. El ariete de la Juventus, Mario Mandzukic, no jugará este miércoles contra el Tottenham Hotspur por la fase de octavos de la Champions League a causa de un golpe recibido el pasado fin de semana frente a la Lazio por Serie A. El artillero croata no está dentro de la nómina de convocados que Massimiliano Allegri dio con miras al duelo ante los ‘spurs’.

Asimismo, el ex Bayern Múnich no será el único ausente con el ‘bianconero’ en este trascendental choque frente al Tottenham; al atacante se le suma el ‘azzurri’, Federico Bernardeschi y el colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, por estar lesionados.

Con quien sí contará Massimiliano Allegri es con su máxima figura, Gonzalo Higuaín. El popular ‘pipita’ es la cuota de gol en la que se esperanza la ‘vecchia signora’ para poder seguir escalando en la Liga de Campeones.

Cabe resaltar que, en el choque de ida, Juventus y Tottenham igualaron 2 - 2. A los turineses solo les sirve ganar o empatar con 3 goles a más para pasar de fase; mientras que a los ‘spurs’ un triunfo o una igualdad a cero los mete a cuartos de final de la Champions League.

EL DATO:

Mario Mandzukic suma 32 goles con la camiseta de la Juventus desde su arribo en la temporada 2015 - 16.