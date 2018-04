Instagram: Neymar se juntó con Messi y dejó un mensaje que ilusionó a Barcelona

La ilusión creció en el mundo del fútbol cuando Neymar y Messi se unieron en una postal que se publicó en Instagram. Así lo hizo saber el crack de PSG junto a ‘Leo’.

Las redes sociales últimamente son el punto favorito para Neymar Jr. Más aún porque el descanso lo tiene sin mucho movimiento deportiva, debe estar en reposo y haciendo el mínimo esfuerzo. Por eso una ‘salida’ con Messi tiene que ser motivo de alegría y hacerlo eterno, mediante una fotografía creó la ilusión en el Barcelonismo. Porque el ‘N10’ aseveró que cuando están juntos ‘grandes cosas se hacen’, y todos se sorprenderán.



La imagen corresponde al casamiento de Lionel Messi en el año pasado, este evento se dio en Rosario y significó un momento especial para ambos. Por eso aparecen con los típicos sombreros de fiesta, mientras disfrutaban de la fiesta organizada por ‘La Pulga’.

“Cuando mi amigo @leomessi y yo nos unimos pasan grandes cosas. Ya os contaré más. Estén conectados”, escribió, misterioso, el delantero del PSG y la selección brasileña.

El misterio lo derrumbó Sport, ya que explicó sobre ‘las grandes cosas’. No eran más que una publicidad donde salen juntos, el mensaje está directamente identificado para generar la expectativa y verse aún más exitoso el vídeo que grabaron para ‘MasterCard’.

El delantero brasileño tiene previsto regresar a París a finales de abril para incorporarse a los entrenamientos del PSG en la primera semana de mayo.



EL DATO:

Messi y Neymar serán dos de las grandes figuras que participarán en el Mundial de Rusia. Ni ‘Leo’ ni ‘Ney’ han logrado todavía el título de campeones del mundo.