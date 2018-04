Real Madrid: Zinedine Zidane teme que Juventus le pueda remontar como hizo Roma ante Barcelona [VIDEO]

El golpe que recibió el fútbol internacional con la eliminación del Barcelona, enciende las alarmas en todos lados. Así lo siente Zinedine Zidane, quien se preocupa mucho.

Zinedine Zidane tiene un gran temor. Creditos : Libero.pe

La advertencia que ayer se dio en el ‘Olímpico de Roma’ golpeó a todo mundo, Roma remontó y la historia ya se conoce. Por eso Zinedine Zidane ayer dio una conferencia de prensa algo graciosa para el público en general. Porque se le preguntó, con quién le gustaría jugar la próxima fase. Con lo que generó una incomodidad en ‘Zizu’, debido al sentido en cual iba la pregunta. Que pise el palito y destape algunas portadas.



Zidane con el temple y personalidad se basó en recomendar una frase que despertó mucho de morbo, pero del bueno. Una advertencia, como si fuese un visionario y presentía que todo estaba escrito. Porque en el mundo entero se veía ya dado el pase de Barcelona y esperar el sorteo que lo coloque ante un futuro rival. A lo que ‘El Mago Francés’ respondió:

“En una jugada, te la lían y debemos respetar al rival. Porque los grandes clubs no rinden nunca”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pogba busca salir del Manchester United y ya fue ofrecido al Real Madrid



Acertado y alarmista sonó, pero el tiempo le dio mucha razón pues la sorpresa en la historia futbolística se la llevó Ernesto Valverde. Su equipo no corrió, no camino y pensó que regulando le alcanzaría. ‘Zizu’ aunque tenga todos los títulos encima encomendó unas palabras de motivación y advertencia a todo su plantel:

“Nosotros tenemos que respetar a todos los equipos, al fútbol y siempre va ser así. Lo que pasó, ya pasó no va cambiar nada para nosotros. Si estamos metidos desde el minuto 1 al 90, ahí recién tendremos posibilidades de nosotros pasar, pero siempre hay que demostrarlo”.

NO TE LO PIERDAS: ¿Estrellas madridistas se burlan por eliminación del Barcelona?



EL DATO:

Karim Benzema y Cristiano Ronaldo serán los dos delanteros del Real Madrid. El 4-4-2 es inamovible.