El DT del Manchester City pidió la implementación del VAR en la Champions League tras la polémica jugada entre Lucas y Benatia.

Pep Guardiola habló sobre el polémico penal en el Real Madrid vs. Juventus Creditos : Internet

Pep Guardiola no fue ajeno a la polémica que generó el discutido penal que cometió Mehdi Benatia a Lucas Vázquez y que decantó la eliminatoria a favor del Real Madrid ante la Juventus por los cuartos de final de la Champions League.

En un debate sobre la implementación del VAR, Pep Guardiola consideró que la tecnología no puede estar ajena al fútbol. "El Manchester City estaba de acuerdo con el VAR, pero otros equipos no quisieron. Los árbitros deben ser ayudados, no sólo aquí en Inglaterra, sino en todo el mundo porque hoy en día el fútbol es mucho más rápido", afirmó.

La famosa jugada entre Benatia y Lucas fue la excusa de Guardiola para pedir la implementación del VAR en el fútbol. "Ahora, por ejemplo, no sabemos si lo del Real Madrid contra la Juventus fue penalti o no. No es fácil para los árbitros. Necesitan ser ayudados para que el fútbol sea más justo. Antes o después va a ocurrir, quizás al principio no funciona bien, pero irá mejorando y mejorando y será más eficiente", sentenció.

Pese a la fuerza y presión que ha puesto el Manchester City a pedido de Pep Guardiola para la implementación del VAR en la Premier League, varios clubes se negaron y no habrá tecnología en la temporada 2018-19.

EL DATO:

El VAR ya se encuentra en la Bundesliga y la Serie A mientras se implementará para la próxima temporada en LaLiga y la Ligue1.