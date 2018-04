Copa Libertadores 2018: Horarios, programación, resultados y guía de canales [GUÍA TV]

Real Garcilaso como representante peruano, tiene un partido de visita en Uruguay, esta Copa Libertadores no tiene descanso y te traemos la guía más completa.

Lista la programación para esta semana. Creditos : Libero.pe

El equipo Cusqueño; Real Garcilaso tiene el viaje y visita al país de Luis Suárez. En Montevideo vivirá un partido importante para acomodarse en su grupo. Desde el martes 24 se verán partidos de carácter urgencia, porque las necesidades están a la orden del día y los puntos no pueden dejarse de lado. Aquí te traemos la guía TV de la Copa Libertadores en esta edición semanal:

Martes 24 de Abril del 2018 - Copa Libertadores:

Grupo G:

Deportivo Lara vs. Millonarios

Canal: Fox Sports 3

Hora: 05:15 PM - HORA PERUANA.

Grupo B:

Atlético Nacional vs. Bolívar

Canal: Fox Sports 2

Hora: 07:30 PM - HORA PERUANA

Grupo F:

Santos vs. Estudiantes de la Plata

Canal: Fox Sports

Hora: 07:30 PM - HORA PERUANA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liverpool vs. Roma EN VIVO ONLINE ESPN: Semifinal Champions League

Miércoles 25 de Abril del 2018 - Copa Libertadores:

Grupo C:

Atlético Tucumán vs. The Strongest

Canal: Fox Sports

Hora: 05:15 PM - HORA PERUANA

Grupo F:

Nacional de Uruguay vs. Real Garcilaso

Canal: Fox Sports 2

Hora: 05:15 PM - HORA PERUANA

NO TE LO PIERDAS: Champions League: Programación y guía de canales en estas candente semifinales [GUÍA TV]

Grupo H:

Boca Juniors vs. Palmeiras

Canal: Fox Sports

Hora: 07:45 PM - HORA PERUANA

Grupo A:

Monagas vs. Defensor Sporting

Canal: Fox Sports 3

Hora: 07:45 PM - HORA PERUANA

Grupo D:

Santa Fe vs. Flamengo

Canal: Fox Sports 2

Hora: 07:45 PM - HORA PERUANA