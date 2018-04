Liverpool vs. Roma EN VIVO ONLINE FOX SPORTS ESPN partido ida por las semifinales Champions League guía de canales [GUÍA TV]

Liverpool vs. Roma se miden hoy martes 24 de abril por la primera semifinal de la Champions League. Transmite EN VIVO ONLINE FOX SPORTS ESPN.

Liverpool vs. Roma EN VIVO ONLINE FOX SPORTS ESPN partido ida por las semifinales Champions League Fuente : Agencias

Liverpool vs. Roma se verán las caras en una nueva semifinal del Champións League. (EN VIVO ONLINE 1:45 p.m. - ESPN y Fox Sports). El estadio Anfield Road será el testigo de este partidazo que tendrá como duelos a Mohamed Salah por los 'Reds' y Edin Džeko por los italianos.

Liverpool llega de eliminar al Manchester City de Pep Guardiola por 1-2 en la vuelta (1-5 global). Mientras que la Roma se sacó de encima a uno de los favoritos para ganar esta Champions League; Barcelona. Fue una goleada de 3-0 en el Olímpico. (4-4 global)

Martes 24 de abril del 2018:



Liverpool vs. Roma

Estadio Anfield

1:45 PM - HORA PERUANA

Liverpool VS. Roma [GUÍA TV]

Perú: Fox Sports, ESPN Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Líbero.pe

Brasil: Esporte Interativo.

Francia: Canal+ France.

Alemania: Sky Sport UHD Germany, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland, SRF zwei, Sky Sport 1 HD.

Italia: PremiumSport HD, Roma TV, RSI La 2, Premium Play.

España: Antena 3, TV3.

Estados Unidos: fuboTV, WatchESPN, FOX Sports GO, ESPN Deportes, Fox Sports 1, FOX Deportes, ESPN Deportes+, FOX Soccer Match Pass.

Liverpool VS. Roma : Horario internacional del partido

México: 1:45 p. m.

Perú: 1:45 p. m.

Colombia: 1:45 p. m.

Ecuador: 1:45 p. m.

Florida (Estados Unidos): 2:45 p. m.

New York (Estados Unidos): 2:45 p. m.

Bolivia: 2:45 p. m.

Venezuela: 2:45 p. m.

Paraguay: 2:45 p. m.

Chile: 3: 45 p. m.

Uruguay: 3:45 p. m.

Argentina: 3:45 p. m.