Real Madrid lanza jugosa oferta por N´Golo Kante del Chelsea

El volante francés es la nueva 'obsesión' del Real Madrid que está dispuesto a desembolsar una millonaria cifra para sentarse a conversar con la dirigencia 'blue'.

Real Madrid acostumbra a dar la sorpresa en todos los mercados de verano y esta temporada no será la excepción. El cuadro blanco tiene en la mira al volante de contención del Chelsea, N'Golo Kante, por quien está dispuesto a lanzar la tentadora oferta de 50 millones de euros.

El ex Leicester es pieza fundamental en el esquema que utiliza Antonio Conte para el cuadro 'blue', por algo el Chelsea es cómodo líder de la Premier League con 75 puntos y uno de los pilares del equipo es precisamente Kante. No obstante, en Stamford Bridge le pusieron candado y lo ataron por cuatro temporada más el último verano por ello el Real Madrid no la tendrá fácil para negociar.

Se sabe que Zinedine Zidane ha quedado rendido ante el pressing y la recuperación de balón del seleccionado francés, de 26 años, en la zona medular, por ello lo quiere sí o sí en la 'Casa blanca' la próxima temporada para de esta manera darle un respiro a Luka Modric y Toni Kross en el medio y puedan crear más opciones de gol para la BBC.