Claudio Ranieri habló sobre la supuesta 'cama' que le hicieron los jugadores del Leicester City

Claudio Ranieri rompió su silencio tras las especulaciones de un posible complot del plantel de jugadores del Leicester City por dejarlo fuera del equipo.

Desde la derrota por Champions League ante el Sevilla, Claudio Ranieri fue destituido como entrenador del Leicester City. Con el italiano fuera, el equipo, actual campeón de la Premier League fue otro y comenzó a sumar puntos en el torneo inglés, hasta incluso clasificó a los cuartos de final del certamen europeo.

Con la salida de Claudio Ranieri, se comenzó hablar de una conspiración del equipo por sacar al italiano que era encabezada por Jamie Vardy. Cinco partidos ganados consecutivos y uno por Champions League. "No creo que mis jugadores me mataran, no, no y no. No puedo creerlo. Los futbolistas puede que no dieran el máximo porque había otros problemas. Otros problemas pueden ser que antes ganaban menos y después el doble o el triple. He escuchado muchas historias sobre ello. Puede que fuera algo a mis espaldas o que un pequeño problema que tuvieramos antes de ganar la Premier se convirtiera en algo más cuando perdíamos este año", sostuvo Ranieri en el programa Monday Night Football de Sky Sports.

Claudio Ranieri fiel a su estilo decidió no revelar ningún problema personal con algún jugador "no voy a desvelar nada. Soy una persona seria y leal. Todo lo que digo lo digo a la cara", aseguró.

Respecto al buen repunte del Leicester City tras su salida, Ranieri dijo. "No era fácil esta temporada después de ganar la Premier. Creo que antes o después le habríamos dado la vuelta a la situación. El punto de inflexión fue el partido con el Sevilla. En la segunda parte todo el mundo volvió a luchar y a estar junto. Vivimos un cuento de hadas y seguimos con ello. Creo que este equipo puede hacer algo bueno en la Champions", finalizó.

EL DATO

Leicester City luego de seis partidos ganados consecutivos, perdió el sábado ante Everton por 4-2. Este 12 de abril visita al Atlético Madrid desde la 1:45 por los cuartos de final de la Champions League.