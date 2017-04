Juventus: Paulo Dybala dio la fórmula para eliminar al Barcelona de la Champions League

Paulo Dybala dio una amplia entrevista a Mundo Deportivo, Marca, Tuttosport y la República previo al duelo frente al Barcelona. También habló de la relación que tiene con Lionel Messi.

Fuente : EFE

Paulo Dybala espera ganar su primera Champions League y para ello, tiene que dejar en el camino al Barcelona de su compatriota Lionel Messi. El joven argentino, figura en la Juventus contó las virtudes y debilidades que tiene el cuadro 'culé' y dio la fórmula para dejarlos fuera del camino.

El ofensivo de la Juventus comenzó la entrevista hablando de Lionel Messi, a quien enfrentará por primera vez. "es un jugador que admiro y respeto mucho, pero yo juego por la Juventus y él por el Barcelona y los dos queremos ganar. Lo admiro como compañero, como rival y aunque dentro del campo seamos iguales, yo lo haré todo para vencer", indicó.

Dybala manifestó que Lionel Messi es su referente. "es alguien al que admiré mucho, que admiro por lo que hace dentro del campo. Desde que apareció en el Barcelona siempre miro sus partidos porque me gusta su forma de jugar y como es. Lo respeto mucho, pero él quiere ganar, yo quiero ganar. Él ha ganado muchas Champions y yo ninguna y quiero que ésta sea la primera. Sabemos que llegamos, creo yo, en mejor forma que ellos pero los tenemos que respetar por lo que han hecho, no solo a él sino a todo el equipo", sostuvo.

Respecto a la forma para poder hacerle daño al Barcelona, Dybala analizó. "La forma de jugar (Barcelona), de atacar cuando tienen la pelota seguramente es lo mejor que tiene el Barcelona en este momento. De los delanteros no hace falta decir nada porque todos ya los conocemos. Y los defectos, creo cuando no tienen la pelota, cuando defienden, dejan muchos espacios. Para nosotros será fundamental quitarles el balón en el centro del campo y salir con velocidad".

Finalmente, sobre su futuro, Dybala dijo. “Se ha hablado mucho y se dicen muchas cosas de mi contrato. Yo no pienso en eso, pienso en trabajar y en entrenar cada día para seguir creciendo. Hay muchos jugadores que a mi edad ya han ganado muchos títulos y yo solo pienso en trabajar para conseguirlos. Escucho a mis compañeros, a mi entrenador y al club, trabajo para mejorar, el llegar a ser uno de los mejores no me lo dará el dinero, sino el trabajo. ¿El Barça? El futuro nunca se sabe”, dijo.

EL DATO

Paulo Dybala de 23 años arrancó su carrera en Instituto de Córdoba el 2011. Luego fue vendido al Palermo de Italia. Desde el 2015 se encuentra en la Juventus.