Barcelona: estos son los jugadores que dejarán el club la próxima temporada

Se revelaron los nombres de los futbolistas que dejarán el Barcelona y, también, los que llegan para reemplazarlos.

Barcelona no ha logrado encontrar un balance adecuado en la zona defensiva que, lamentablemente, no tiene la misma efectividad que el ataque conformado por la 'MSN' (Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar). Una prueba para confirmar esta teoría se puede simplificar en dos partidos de la Champions League: el 4-0 del PSG y el 3-0 de la Juventus, ambos fueron en condición de visitante, pero Luis Enrique, quien ya dijo que dejará el club a final de temporada, mostró su impotencia al no saber encontrar una solución.

Las quejas de Lionel Messi han sido constante sobre sus compañeros, algo que se vio en el último duelo frente a la Juventus. Ante esto, diario español 'sport.es' se ha adelantado a la noticia de los próximos movimientos que prepara el director deportivo del Barcelona, Roberto Fernández, para la próxima temporada. No obstante, todo dependerá del visto que dé el nuevo técnico que sucederá al asturiano.

Son seis jugadores en total: el francés Jeremy Mathieu, quien no ha convencido en un solo partido desde su llegada; el argentino Javier Mascherano, no se sabe bien los motivos de la partida, pues su aporte ha sido importante en algunos partidos; y el turco Arda Turán, se irá por falta de minutos en el Barcelona.

Los siguientes son el portugués André Gomes, el español Paco Alcácer y el francés Lucas Digne. Estos tres serían cedidos por el Barcelona para las compras del mercado de fichajes europeo.

Pero ¿quiénes llegan al Barcelona? Por ahora, hay tres nombres muy importantes que son: Philippe Coutinho (extremo brasileño del Liverpool), Marco Verratti (mediocampista italiano del PSG), Héctor Bellerín (defensa español del Arsenal).