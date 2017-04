Paulo Autuori elogia a Paolo Guerrero: "Es muy difícil de marcar"

El entrenador del Atlético Paranaense, Paulo Autuori, destacó a Paolo Guerrero tras anotar el primer gol del Flamengo en el duelo por la Copa Libertadores.

Paulo Autuori fue uno de los valedores de Paolo Guerrero en la Selección Peruana. Pese a tener apenas 20 años, el exseleccionador le dio la oportunidad al por entonces atacante del filial del Bayern Múnich y éste siempre respondió con goles durante su proceso en las Eliminatorias Alemania 2006.

Años después Paulo Autuori y Paolo Guerrero se vieron nuevamente las caras en la Copa Libertadores en el Flamengo-Atlético Paranaense. El peruano anotó el primer gol de su equipo y, pese a los cuestionamientos de la prensa brasileña, el entrenador consideró que el mérito es del capitán de la Selección Peruana.

"Fue un gol evitable pero Thiago Heleno no falla. El mérito es de Guerrero, que no da ninguna jugada por perdida y es difícil de marcar. Nuestra defensa es muy fuerte, si hubiéramos empezado bien, desde luego, no tendríamos problemas", explicó Paulo Autuori sobre el gol de Paolo Guerrero tras asistencia de Miguel Trauco.

El entrenador del Atlético Paranaense consideró que Flamengo fue muy eficaz en un "juego muy singular" y se excusó de la derrota debido al clásico estadual del último domingo. "Los equipos brasileños sufren mucho para recuperarse de un juego a otro", sentenció.

Paolo Guerrero lleva 8 goles con el Flamengo en la temporada 2017 (7 por el Torneo Carioca y otro por la Copa Libertadores).