Manchester United vs. Chelsea: Partidazo por la jornada 33 de la Premier League [Guía de canales]

Manchester United y Chelsea juegan este domingo en el Old Trafford desde 10.00 a.m. (Hora peruana).

Manchester United vs. Chelsea, por la fecha 33 de la Premier League. Creditos : Composición

Manchester United y Chelsea se ven las caras mañana domingo en la jornada 33 de la Premier League. El partidazo no apto para cardiacos se jugará en el Old Trafford desde las 10.00 a.m. (Hora peruana) y será un duelo de dos estilos diferentes: Mourinho vs. Conte.

Los 'Diablos Rojos' saldrán con todas sus figuras menos su capitán, Wayne Rooney que anda con una sobrecarga de partidos. Sin embargo, el técnico portugués improvisará en la saga defensiva, pues Jones y Smalling se encuentran lesionados.

Chelsea, por su parte, no tiene ni una baja y el DT italiano tendrá a su once titular de cara a este emocionante choque. Hazard, Pedro y Costa partirán en el ataque y en la defensa estarán Cahill, David Luiz y Azpilicueta.

CANALES

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes.

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil.

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Francia: SFR Sport 1.

Alemania: DAZN.

Italia: Sky Sport 3 HD Italia.

México: Sky HD, SKY Planeta Fútbol.

España: Movistar TV Fútbol, Movistar+