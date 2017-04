Bayern Munich: Carlo Ancelotti envió un desafiante mensaje en Twitter al Real Madrid

El entrenador del Bayern Munich compartió unas fuertes palabras de cara al partido de Champions League ante Real Madrid.

Bayern Munich se prepara con todo para jugarse el partido de su vida frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y es que el club alemán la tiene cuesta arriba en el encuentro de vuelta de la Champions League. Sin embargo, su entrenador Carlo Ancelotti‏ dedicó un motivador mensaje a sus dirigidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Champions League: Polémica por árbitro con historial localista que dirigirá el Barcelona vs. Juventus [VIDEO]

El extécnico del AC Milan publicó en Twitter un poderoso recado donde dejó entrever que sus jugadores son los mejores del mundo. Asimismo, desafió al club 'merengue' al asegurar que será todo un reto este choque por cuartos de final, pero que saldrán a matar al campo.

"Mis jugadores tienen coraje, fuerza y calidad. ¡A enfrentar este desafío!" colocó el popular Carleto en sus redes sociales. Como se sabe, los aficionados madrileños le tienen mucho respeto al míster porque les dio la Décima Liga de Campeones en el 2014.

My players have bravery, intensity and quality. Let's face this challenge! #MiaSanMia #UCL pic.twitter.com/gqGllLmWuA