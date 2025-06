Uruguay vs. Venezuela EN VIVO por Eliminatorias Sudamericanas 2026: A qué hora y dónde ver

Un partido de pronóstico reservado. Uruguay vs. Venezuela se realizará el martes 10 de junio en el Estadio Centenario, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Este duelo clave por la clasificación al Mundial está pactado para iniciar a las 7:00 p.m. (horario venezolano), 8:00 p.m. (horario uruguayo) y 6:00 p.m. (horario peruano). La transmisión estará a cargo de Movistar Eventos 2 y AUF TV.

Uruguay, quinto con 21 puntos, recibirá a Venezuela, séptimo con 18 unidades, en el Centenario. El presente de ambos equipos es distinto, la 'Celeste' es cuestionada por el nivel que viene mostrando en sus últimos partidos. La 'Vinotinto', por su parte, llega con la moral al tope y se ilusionan con clasificar a su primer Mundial.

Marcelo Bielsa es cuestionado y los fanáticos piden su salida. Sin embargo, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, no dudó en brindar su confianza al experimentado estratega y aseguró que pase lo que pase van a respetar el proceso.

"No vamos a cambiar de entrenador. No se le planteó nunca ni se nos pasa por la cabeza, así que no entremos en las especulaciones", indicó el directivo en TeleDoce.

Marcelo Bielsa es cuestionado en Uruguay

Tras perder contra Paraguay, Marcelo Bielsa salió al frente y realizó una fuerte autocrítica. Asumió su responsabilidad por el nivel que viene mostrando su equipo. Puntualizó que en esos momentos son donde el importante el convencimiento.

"Me siento verdaderamente responsable por la situación del equipo. No tengo más que reconocer mi ineficacia en ese sentido. El equipo está armado para atacar y no generamos peligro. El momento es difícil. En los momentos de adversidad es cuando más tiene que aflorar el convencimiento", expresó el estratega.

Fernando Bastita habló sobre el partido ante Uruguay. El estratega calificó al duelo como una final, por ello, aseguró que sus dirigidos están en la capacidad para conseguir el resultado que les permita dar un paso a la Copa del Mundo.

Venezuela quiere clasificar a su primer Mundial

"Trataremos de armar el partido estratégicamente con los recaudos necesarios para que no nos sorprendan y después ver, también, dónde está la debilidad de Uruguay, por dónde podemos entrarle, por dónde podemos llegar", señaló el DT de Venezuela.

¿Cuándo juega Uruguay vs. Venezuela?

Este emocionante partido entre Uruguay contra Venezuela se realizará el martes 10 de junio. Ambos equipos se juegan su pase a la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Venezuela?

País Hora Venezuela, Chile y Bolivia 7:00 p.m. Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil 8:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador 6:00 p.m. México 5:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. Venezuela?

Venezuela: Venevisión

Uruguay: AUF TV, Antel TV y DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports 2, Inter Satelital y COTEOR

Chile: Disney Plus

Ecuador: Canal del Fútbol

Perú: Movistar Eventos 2 y Movistar Play

España: Movistar +

Perú vs. Venezuela: últimos cinco partidos

10.09.24 | Venezuela 0-0 Uruguay

01.02.22 | Uruguay 4-1 Venezuela

08.06.21 | Venezuela 0-0 Uruguay

05.10.17 | Venezuela 0-0 Uruguay

06.10.16 | Uruguay 3-0 Venezuela

Perú vs. Venezuela: Pronóstico

Apuestas Uruguay Empate Venezuela Betsson 1.48 3.95 7.70 Betano 1.50 3.95 7.60 Bet365 1.48 4.00 8.00 1xBet 1.52 4.09 8.45 Betsafe 1.52 4.09 8.45 CoolBet 1.47 4.00 8.40 DoradoBet 1.52 3.80 8.00

Uruguay vs. Venezuela: Posible alineación

Uruguay: Santiago Mele, Mathías Olivera, Ronald Araújo, José María Giménez, Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, Nahitan Nández, Manuel Ugarte, Rodrigo Aguirre, Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo.

Venezuela: Rafael Romo, Miguel Navarro, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Jefferson Savarino, José Martínez, Telasco Segovia y Salomón Rondon, Josef Martínez, Eduard Bello.