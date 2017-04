Cristiano Ronaldo y su fuerte mensaje a la afición del Real Madrid tras triplete en Champions League [VIDEO]

Cristiano Ronaldo metió al Real Madrid en semis de la Champions League, pero no dudó en criticar a los hinchas 'Merengues'.

Luego del Real Madrid vs. Bayern Munich, Cristiano Ronaldo arremetió contra la afición. Creditos : AP

Real Madrid avanzó a semifinales de la Champions League tras eliminar al Bayern Munich con un marcador global de 6-3. Cristiano Ronaldo estuvo imparable y metió 5 goles en la eliminatoria. Sin embargo, ofreció polémicas declaraciones donde criticó a la afición española.

Y es que el artillero de la selección portuguesa anotó un hat-trick en el choque de vuelta. Así llegó a más de 100 goles en competencias europeas y calló varias bocas que lo cuestionaron por su mala temporada. Por dicha razón, no dudó en pedir más apoyo a los hinchas 'Merengues' en todos los partidos.

"Lo único que pido al Bernabéu es que no me silbe, porque siempre doy lo mejor en cada partido y aunque a veces no haga goles siempre intento trabajar y ayudar al Real Madrid", sostuvo Ronaldo a la cadena Fox Sports.

"Sabíamos que teníamos que jugar muy bien o el Bayern nos iba a crear peligro, porque es un equipo que puede hacer goles en cualquier campo. Demostraron que son un gran equipo, pero jugamos muy bien y tuvimos varias oportunidades en el primer tiempo. En el segundo concedimos dos goles, pero estamos acostumbrados a sufrir y nos vamos todos muy contentos", agregó.

"El Real Madrid fue mejor. Hacer seis goles contra un equipo como el Bayern de Múnich no es fácil. Así que merecimos pasar, estuvimos muy bien, el equipo supo sufrir y ya estamos en semifinales", sentenció el goleador 'Luso'.

EL DATO

Cristiano Ronaldo es el primer jugador en meter 100 goles en la historia de la Champions League.