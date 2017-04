Barcelona: ¿Laurent Blanc esta cerca de dirigir cuadro catalán? responde su representante

Hace unos días medios internacionales informaron que el Barcelona viene negociando con el entrenador francés Laurent Blanc. Hoy el representante del DT Jean-Pierre Bernes se refirió al tema.

Varios nombres se vocean para que ocupen el lugar del español Luis Enrique como entrenador del Barcelona. Uno de ellos es el francés Laurent Blanc quien ha sido nombrado en los últimos días por la prensa internacional y podría ser el elegido por Josep Maria Bartomeu para que lleve las riendas del club catalán.

Sin embargo, no hay nada oficial ante estos rumores de la posible llegada de Laurent Blanc al Barcelona, por lo menos así lo confirmó su representante. "Tenía la necesidad de descansar y ha descansado. Ahora está preparado para regresar. La prioridad hoy es ir al extranjero. A partir de ahí, no sé qué puede pasar", contó Jean-Pierre Menes en declaraciones a Canal Plus.

Sobre las ofertas para Laurent Blanc, dijo. "numerosas ofertas tanto de clubes como de selecciones" dijo aclarando luego sobre alguna propuesta del Barcelona."No conozco a muchos entrenadores a los que el Barcelona no haría soñar. Pero no hay ningún contacto con el Barça", afirmó.

Como se sabe, Laurent Blanc fue jugador del Barcelona y conoce todo sobre el club español (1996/97). Tras buenas campañas con el PSG de Francia, se encuentra sin equipo, tras haberse tomado unas vacaciones.

EL DATO

Laurent Blanc de 51 años, tras dejar el Barcelona emigró al Olympique de Marseille (1997-1999). Luego pasó al Inter de Milan (1999/2001) y terminó su carrera en el Manchester United (2001/03).