Troglio, ex DT de Universitario, fue interrumpido en entrevista por Gorosito: "Que se vaya..."

Un momento inédito se vivió en el programa "F90" de ESPN Argentina entre Pedro Troglio , ex DT de Universitario , y Néstor Gorosito , estratega de Alianza Lima . El técnico con pasado crema se encontraba hablando de su trayectoria como técnico, hasta que fue interrumpido en plena transmisión en vivo por 'Pipo'.

"Hola Sebas, buen día. Estoy mirando de acá de Perú el programa. No llevaron a Pedro Troglio, llevaron a Antonio Troglio, al papá. Que bien habla de fútbol el papá de Pedro. No me digas que es Pedro", expresó Néstor Gorosito.