Horóscopo de HOY, miércoles 16 de abril: predicciones y tarot de Josie Diez Canseco

ARIES | 20 MAR- 19 ABR.: Pasarás momentos maravillosos junto al ser amado, se expresaran todo el amor que sienten el uno por el otro . No pongas en duda tu intuición, podría ayudarte a alcanzar el éxito profesional.

TAURO | 20 ABR- 20 MAY.: Un sentimiento de insatisfacción te hará reflexionar sobre tu vida afectiva, deseas más libertad, no temas plantearlo, te comprenderá. Habla con tus superiores por cosas que te incomodan, conversa.

GÉMINIS | 21 MAY- 21 JUN.: Se producirán malos entendidos en tu vida afectiva, espera un mejor momento para pedir explicaciones . Trata de limar asperezas con un compañero de trabajo, su apoyo será importante para tu labor.

CÁNCER | 22 JUN- 21 JUL.: Conocerás a una persona especial que te cautivara, no tendrás tiempo de pensar en tus acciones, ve con calma. No proyectes cambios en lo laboral si aún no tienes todo en orden, fíjate en detalles.