Ajax: El estadio del club holandés se llamará a Johan Cruyff Arena 

El club Ajax de Holanda decidió rebautizar el Amsterdam Arena como estadio Johan Cruyff.

Ajax anunció este martes mediante un comunicado difundido en su página web que el Amsterdam Arena cambiará de nombre a Johan Cruyff Arena. Y es que hoy 25 de abril el mítico jugador holandés habría cumplido 70 años de vida.

El exentrenador del Barcelona debutó en el Ajax y obtuvo 3 Copas de Europa -ahora Champions League- con el cuadro 'Tulipán'. Su paso por el club causó tremendo impacto, ya que lo hizo grande e incluso retiró su eterno dorsal, "14".

En el mensaje compartido por el equipo europeo manifiestan que directivos del estadio se reunieron con el alcalde y los concejales de Deportes de la capital holandesa. "Las tres partes quieren que el mejor futbolista de Holanda recibe un homenaje digno", se lee.

"Fue uno de los mejores futbolistas de la historia. Un Ámsterdam que gozaba de fama en todo el mundo por su contribución al fútbol como jugador, entrenador de fútbol y como un benefactor, a través de su Fundación", comunicó el Ajax de Amsterdam.

El hijo del mejor futbolista de Europa del Siglo XX compartió en su cuenta de Twitter esta noticia y agradeció al club. "Estamos muy contentos con este homenaje a mi padre. Gracias a todos los que hicieron posible, especialmente el alcalde Van der Laan", escribió.

We're very happy with this tribute to my father. Thanks to all those who made it possible, particularly Mayor Van der Laan. #CruyffLegacy pic.twitter.com/QI4z1WFvya