Manchester United: Eric Bailly confesó que quiso fichar por el Manchester City

El jugador del Manchester United, Erick Bailly, reveló que una llamada del técnico portugués José Mourinho evitó su pase al Manchester City de Pep Guardiola cuando ya todo estaba acordado en mesa.

A vísperas del derbi trascendental en el Etihad Stadium por un puesto a la próxima Champions, el defensa marfileño Eric Bailly reconoció que tenía como primera opción fichar por el Manchester City en lugar de hacerlo por el Manchester United. No obstante, una llamada telefónica del técnico portugués José Mourinho lo cambió todo.

"Yo estaba en Costa de Marfil, me llamaron de un número portugués, se presentó, pero al principio no lo creí", sonrió Bailly en declaraciones para 'The Mirror'.

La llamada de José Mourinho fue clave para su salida del Villarreal de España para alistar su maletas al Manchester United. A pesar de que Bailly casi nunca se perdía los partidos del Manchester City en la televisión.

"Antes de venir al Manchester United, yo observaba con buenos ojos jugar por el Manchester City. En mi mente, iba allí. Pero entonces todo cambió. Sentí que Mourinho era el que realmente me quería, mostró más interés, me llamó y por eso estoy ahora con muy feliz con los diablos rojos", remarcó.

Sin duda que Eric Bailly se sintió muy complacido por el gesto de José Mourinho y, por esta razón, defiende con orgullo la zaga defensiva del Manchester United.

"Manchester City contactó a mi agente, Barcelona también estaba hablando con él, pero no estaban tan interesados ​​en mí como Mourinho. Realmente presionó mucho para que se dé el movimiento. Si un jugador siente que el entrenador lo necesita, esto da una motivación extra", finalizó.