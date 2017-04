Insólito: Sulley Muntari se queja de insultos racistas y termina siendo amonestado [VIDEO]

El futbolista ghanés del Pescara, Sulley Muntari, fue protagonista de un episodio vergonzoso en la Serie A luego que fuera amonestado por reclamar insultos racistas de parte de la hinchada del Cagliari.

Sulley Muntari le reclama al árbitro del Cagliari-Pescara. Creditos : ESPN

Sulley Muntari protestó duramente al árbitro pidiéndole que interrumpiera el encuentro en el minuto 90 a causa de unos insultos racistas y dejó el campo después de que el árbitro no aceptara sus peticiones y hasta le mostrara la tarjeta amarilla.

El futbolista ghanés perdió la calma durante algunos minutos y terminó abandonando el césped del estadio Sant'Elia, dejando al Pescara con diez hombres en un partido que terminó 1-0 a favor del Cagliari.

No es la primera vez que se produce un evento parecido en el estadio del club sardo: en 2010, el Cagliari-Inter de Milán fue interrumpido durante algunos minutos después de que el camerunés Samuel Eto'o recibiera otros insultos racistas.

Al finalizar el partido, Sulley Muntari aseguró que fue un niño quién empezó los cánticos racistas y que él trató de darle el ejemplo regalándole su camiseta al descanso del partido, en una entrevista con la cadena italiana "Sky Sport". Los cánticos racistas siguieron también en la segunda mitad y Muntari se acercó al público pidiéndole que parara.

Sulley Muntari aseguró que lo que más le molestó fue la actitud del árbitro que, según su versión de los hechos, le recriminó "levantando la voz" y diciéndole que no interactuara con el público. "El colegiado me dijo que no tenía que hablar con los espectadores. Me enfadé. Le pregunté si no había oído y por qué me decía esas cosas. Tienes que tener el coraje de parar el partido. Si no lo tienes, ¿quién eres?", sentenció.



Pescara es el primer descendido en la Serie A luego de apenas lograr 2 triunfos y 8 empates en 34 fechas.