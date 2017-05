Real Madrid vs. Atlético Madrid: Zinedine Zidane dijo esto sobre su futuro como técnico blanco

Mañana el Real Madrid se enfrenta al Atlético Madrid por las semifinales de la Champions League. Zinedine Zidane está 100% concentrado en este trascendental choque, a disputarse en el Santiago Bernabéu.

Zinedine Zidane asumió la dirección técnica del Real Madrid en 2014. Fuente : EFE

Para muchos Zinedine Zidane hizo los méritos suficientes para mantenerse como técnico del Real Madrid, sin embargo, cuando se le consultó al propio estratega francés sobre su futuro, este tuvo una tajante respuesta.

'Zizou' evitó referirse a su futuro cuando culmine la temporada. Su concentración es máxima para el duelo de este martes ante el Atlético Madrid, en el encuentro de ida por semifinales de la Champions League.

"Estoy concentrado únicamente en el partido de mañana, ni en el del sábado. Es lo único que me interesa. Lo que va a pasar no lo sé y no me interesa, de verdad", declaró Zinedine Zidane en conferencia de prensa. Además, el galo asegura que los merengues no son favoritos.

"Nosotros no somos favoritos. Es una semifinal y es al cincuenta para cada equipo, como siempre antes de una eliminatoria. Tenemos que dar el máximo para ganar un partido y nada más, sin pensar que hay uno de vuelta. Únicamente hay que pensar en el partido de mañana", agregó.

Asimismo, Zidane sostiene que las dos finales (2014 y 2016) en las que el Real Madrid venció al Atlético Madrid no son referencias de cara a este duelo.

"Es una semifinal y es una eliminatoria que empieza mañana y para nosotros va tener una motivación extra. Lo que pasó ya pasó y no puedes beneficiarte de lo que ha pasado, aunque fue positivo para nosotros. Ahora es completamente diferente y ellos van a hacer todo para pasar a la final", dijo.

EL DATO

Con el Real Madrid, Zidane ganó la Champions tres veces: en 2002 como jugador, en 2014 como asistente técnico de Carlo Ancelotti y en 2016 como entrenador.