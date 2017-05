Bayern Munich: Philipp Lahm revela un oscuro secreto de Pep Guardiola en la Champions League del 2014 [VIDEO]

El capitán del Bayern Munich dio a conocer la verdad de lo que pasó en el partido con Real Madrid en Champions League del 2014.

Philipp Lahm reveló que pasó con el Bayern Munich de Pep Guardiola ante Real Madrid. Creditos : Internet

Bayern Munich aún no supera la terrible derrota con Real Madrid que lo dejó nuevamente fuera de la Champions League. El capitán Philipp Lahm ofreció una entrevista al diario Die Zeit y recordó el choque en semifinales en la edición del 2014 cuando Pep Guardiola estaba al mando.

Y es que el cuadro 'Merengue' aplastó al equipo alemán con un contundente 4-0 y todos culparon al ahora técnico del Manchester City por cambiar de esquema. Sin embargo, el histórico lateral salió en defensa del español y reveló que él no tuvo la culpa de la goleada.

El popular Pep y los jugadores del Bayern no se entendían del todo y no se encontraban a gusto con la formación. Ante dicha situación, el exfutbolista decidió rendirse ante sus dirigidos y los puso como ellos querían.

"Guardiola nos llamó a seis de nosotros antes del partido y nos preguntó cómo queríamos jugar. En ese momento, Pep era de la opinión de que el jugador tenía que sentirse cómodo, por lo que decidió que jugásemos como el equipo había dicho", sostuvo Lahm.

"Después del partido se interpretó como que su sistema no había funcionado. En realidad no era su sistema. Todo el mundo puede ver que ese no es el estilo de juego de Pep. Probablemente nunca más volverá a hacer eso", agregó el futbolista germano.

Según el diario Bild de Alemania, los otros cinco jugadores que hablaron con Guardiola fueron: Neuer, Robben, Ribery, Kroos y Schweinsteiger.

EL DATO

Pep Guardiola dirigió el Bayern Munich desde enero del 2013 hasta junio del 2016.