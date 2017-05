Juventus: Gianluigi Buffon menospreció el Balón de Oro tras destacada actuación en Champions League [VIDEO]

Juventus derrotó 2-0 al Mónaco y tuvo a Gianluigi Buffon como principal figura pues estuvo imbatible en el arco.

Gianluigi Buffon tuvo fuertes declaraciones luego del Juventus vs. Monaco. Creditos : EFE

Gianluigi Buffon, un arquero de época. El capitán de Juventus volvió a ser protagonista bajo los tres palos y estuvo impecable frente al Monaco. Así, el equipo italiano pone pie y medio en Cardiff para jugar la final de Champions League. A continuación sus declaraciones luego del partidazo.

Y es que el futbolista italiano tapó de todo y no dejó ni un hueco a Kylian Mbappé y nia Radamel Falcao. El famoso 'Gigi' felicitó a su entrenador Massimiliano Allegri por plantear un encuentro de forma perfecta. Por otro lado, aseguró que no le interesa ganar un Balón de Oro.

"¿El Balón de Oro? No lo necesito, es algo que no pienso. Estoy en Juventus y gasto mucha energía en mantenerme en buen estado para todos los partidos, especialmente en éste. Jugar en un equipo grande como esto me da una gran satisfacción", sostuvo el portero.

"Hemos jugado este encuentro de la mejor manera posible. Teníamos miedo a este rival y necesitábamos jugar así para ganar ese partido. Hemos apostado tácticamente por una defensa de tres y fue un acierto de Allegri", dijo Buffon a a BeiN Sports de Francia.

De igual manera, indicó que nada está dicho y que respetan mucho a la escuadra monegasca. Además, indicó que el 2-0 es un resultado engañoso; por lo que no deben confiarse en la vuelta.

EL DATO

Gianluigi Buffon lleva 621 minutos sin que le anoten un gol en la Champions League.