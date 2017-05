Claudio Pizarro : El delantero anunció que jugará un año más al fútbol

Claudio Pizarro es para muchos el delantero más importante del fútbol peruano. El delantero nacional no ha tenido un gran periplo por la selección y tiene un importante anuncio para todos sus hinchas.

El retiro de Claudio Pizarro es uno de los temas en discusión. El 'Bombardero de los Andes' se pronunció por fin sobre su futuro y dio detalles de que será de su vida cuando culmine la temporada con el Werder Bremen.

La temporada del cuadro verde está cada vez mejor y el jugador es protagonista de una campaña que está a punto de clasificar a Europa League. El delantero dio una entrevista exclusiva al portal Eurosport.de y contó detalles sobre su carrera en Europa.

"Decidí que todavía quiero jugar al fútbol un año más sea en Bremen o en otro club, Para mí es difícil, no podía esta temporada jugar mucho. Las lesiones me han tenido loco pero soy consiente que ya no tengo la misma movilidad de hace 20 años".

Lo cierto es que a pesar de los problemas musculares que aquejan al jugar de 38 años. Ha anunciado que no será su última temporada en el fútbol. Recordemos que hace unas semanas, declaró que aún tiene quiere jugar por la selección nacional.

Claudio Pizarro lleva anotado 144 goles en el Werder Bremen.