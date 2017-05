Napoli se llevaría a dos jugadores del Atlético de Madrid

Šime Vrsaljko y Yannick Carrasco interesan a Napoli, ambos jugadores del Atlético Madrid vienen siendo observados por el director deportivo que está en España.

Distintos clubes de Europa vienen analizando a sus próximos refuerzos, esta vez, el Atlético Madrid podría perder a dos importantes jugadores la siguiente temporada. Ellos son, Šime Vrsaljko y Yannick Carrasco quien dejarían el club español para partir a otro club, que sería el Napoli que está interesado en ambos jugadores aunque no es la única oferta que manejan.

Según indica la prensa italiana, el último martes, el director deportivo del Napoles estuvo el último martes en el Santiago Bernabéu observando el derbi español para analizar a lo que serían sus próximos dos refuerzos, que incluso en los próximos días se estarían reuniendo con los directos del Atlético para ver la situación de Šime Vrsaljko y Yannick Carrasco.

Sin embargo, el Napoli no es el único club interasado en el delantero Carrasco, Manchester United también puga por tener en sus filas al extremo belga, siempre en cuando Antoine Griezmann no llegue al equipo inglés. Es más, la continuidad de varios referentes podría depender de lo que hagan en la Champions League, si no la ganan irán alistando maletas para salir del Atlético.

Los dos jugadores no son los únicos en que sus puestos están condicionados. El técnico Pablo Simeone también estaría evaluando abandonar el Atlético de Madrid sí no gana la Champions League que le es esquiva cada temporada, y es que, su clasificación a la final es casi imposible.

DATO:

Atlético Madrid tiene la gran obligación de remontar el 3-0 que perdió en le partido de ida con el Real Madrid, la vuelta se jugará el miércoles en el Vicente Calderón por la Champions League.