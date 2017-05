Barcelona: Paco Alcácer en la mira de un grande de Francia

Ante la inminente partida de Kylian Mbappé, el AS Mónaco tiene en la mira al delantero del Barcelona que sería puesto en vitrina para la próxima temporada.

Fuente : EFE

Nuevos aires le esperarían al delantero español Paco Alcácer quien estaría en carpeta del AS Mónaco que sufrirá la baja de dos jugadores para la próxima temporada; Kylian Mbappé y Radamel Falcao.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona vs. Villarreal EN VIVO ONLINE ESPN 2: en TV Liga Santander [Hora y canal]

Kylian Mbappé ya tendría todo arreglado para irse al Real Madrid. Mientras que Radamel Falcao tendría varias ofertas de la Premier League para dejar nuevamente Mónaco. Por ello, el cuadro del Principado tiene el interés de fichar a Paco Alcácer según revela el portal francés Sportune.fr.

AS Mónaco ya tuvo contacto con Paco Alcácer desde que se encontraba en el Valencia. El cuadró francés cree que no sería necesario pagar la cláusula de salida del español que asciende a 100 millones de euros pese a que al Barcelona pagó 30 millones.

La cifra que ofrecería el AS Mónaco rondaría entre los 20 o 25 millones de euros. Paco Alcácer no tuvo una primera vuelta buena en la Liga Santander donde no tuvo muchos minutos. Sin embargo, en la segunda mejoró su rendimiento y ya suma 6 goles.

NO TE LO PIERDAS: El macabro plan de la FIFA para sacar a Perú y Chile y clasificar a Argentina

Ahora, Paco Alcácer está concentrado para jugar la final de la Copa de Rey ante el Alavés donde será titular ante la suspensión de Luis Suárez.

EL DATO

Paco Alcácer de 23 años arrancó su carrera en el Valencia el 2010. Cuatro años después debutó con la selección de España.