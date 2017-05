Gabriel Jesús reveló el otro equipo que estuvo cerca de ficharlo antes que Manchester City

Actual delantero del Manchester City reveló el otro cuadro europeo que estuvo cerca de ficharlo. "Fue un momento difícil cuando tuve que escoger equipo", dijo el exjugador del Palmeiras.

Fuente : EFE

Barcelona era el club que peleaba con el Manchester City por tener al brasileño Gabriel Jesús. El cuadro 'catalán' le dejó la tarea a su mejor negociante; Neymar. Sin embargo, el delantero del Sao Paulo decidió aceptar el llamado de Pep Guardiola para jugar la Premier League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rosángela Espinoza: Este sería el jugador de la selección peruana que sale con modelo [VIDEO]

Gabriel Jesús estampó su firma por el Manchester City luego de una genial temporada con el Palmeiras (salió campeón) y luego de ganar el oro olímpico con Brasil en Rió 2016. Empero, antes de llegar a la Premier League, Barcelona, a través de Neymar intentó convencer para que llegue a la Liga Santander. “Fue un momento difícil cuando tuve que escoger equipo. Neymar sabe lo que es ser joven y que varios clubes europeos te quieran. Me habló de cómo era el Barcelona, de la ciudad. Y me dijo que el clima es parecido al de Brasil. Me hizo dudar porque el Barça también es un gran club, pero me di cuenta de que podría ir a otro grande con más posibilidades de jugar”, contó en The Sun.

No obstante, Gabriel Jesús aceptó el llamado de Pep Guardiola quien le timbró al teléfono personalmente. “Vi que el City estaba realmente interesado en mí después de hablar con Pep por teléfono”.

NO TE LO PIERDAS: 'Loco' Gatti y Cristobal Soria casi se van a las manos en vivo [VIDEO]

Gabriel Jesús a base de goles se ha convertido en titular para Pep Guardiola, dejando atrás a la figura Argentina, Sergio Agüero quien dejaría City al final de temporada.

EL DATO

Gabriel Jesús tiene anotado 6 goles en 9 encuentros con el Manchester City. Cuando llegó al equipo, sufrió una fuerte lesión que lo alejó del campo por varios meses.