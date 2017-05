Barcelona fichajes 2017-18: Paco Alcácer amenaza con quedarse a Ernesto Valverde

El primer nombre en la lista negra de Ernesto Valverde es Paco Alcácer, pero el jugador se rebela y le dijo a la directiva del Barcelona que "no piensa irse".

"Yo no me voy". Paco Alcácer asegura que no tiene motivos para abandonar el Barcelona. Sin embargo, la presión la estaría ejerciendo el flamante entrenador Ernesto Valverde. Según medios españoles especializados en el ámbito culé como "Mundo Deportivo" y "Sport", Alcácer es el primer nombre que se encuentra escrito en la lista negra del técnico.

La afición del Barcelona tampoco está muy contenta con el juego que realizó Paco Alcácer durante la temporada, sobre todo, por el dinero que costó, unos 33 millones de dólares que fueron a la caja fuerte del Valencia. Apenas con 23 años, la directiva azulgrana esperaba mucho de él, pero al final resulto ser toda una decepción.

Pese a su pésima temporada en el Barcelona, Paco Alcácer tiene a muchos equipos interesados en ficharlo. Pero ninguno está dispuesto a pagar 33 millones, cantidad que pagaron los culés al Valencia, por sus servicios. Apenas de 10 a 15 millones son los números que manejan otros clubes de España que tienen agendado el nombre de Paco Alcácer.

La lista negra de Ernesto Valderde en Barcelona, además de Paco Alcácer, son: Jeremy Mathieu, Aleix Vidal, Arda Turán, André Gomes y Lucas Digne.