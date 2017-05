Gonzalo Núñez amenazó en vivo a Phillip Butters con demandarlo por este delicado motivo [VIDEO]

Phillip Butters y Gonzalo Núñez protagonizaron un intercambio de palabras que podría terminar en juicio.

Desde hace unos meses el conductor de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez y Phillip Butters llevan una candente discusión y la última habría colmado la paciencia del también periodista de América Televisión ya que se dejó entrever que consumiría sustancias prohibidas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YouTube: Phillip Butters sobre Jonathan Maicelo: “No tiene pegada, técnica ni resistencia” [VIDEO]

Phillip Butters quien también trabaja en Radio Exitosa habría dado entender este hecho que incomodó a Núñez. "A mí me da igual que me digan mil cosas, pero por mis hijos si me molesta ya que dice que debería hacerme una prueba toxicológica, espero que pueda probar las cosas que dice".

NO TE LO PIERDAS: Phillip Butters sobre Alianza Lima: "Va campeonar cuando gane 3 veces seguidas a Universitario"

Asimismo señaló que espera conversar con él o presente las pruebas de lo que menciona. "Yo espero que tenga las pruebas, base para decir lo que ha firmado. Me encantaría conversar con él, no sé si escuchó el programa o le contaron, pero se picó. Yo quiero que se rectifique por mi familia y si no lo hace deberé ejercer mi carrera de abogado".

Por último Gonzalo Núñez afirmó que confía no llegar a mayores. "Ojalá no lleguemos a mayores, se pueda solucionar y conversarlo cara a cara. Yo no tengo ningún odio a su persona. Nosotros trabajamos en la misma casa y deberíamos tener un poco respeto".

EL DATO

Phillip Butters llegó este año a Radio Exitosa tras inconvenientes de Radio Capital.