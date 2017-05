YouTube: Phillip Butters sobre Jonathan Maicelo: “No tiene pegada, técnica ni resistencia” [VIDEO]

Phillip Butters habló sobre la derrota de Jonathan Maicelo ante Ray Beltrán en el Madison Square Garden. El conductor radial lo comparó con otros boxeadores de antaño.

Jonathan Maicelo todavía sigue siendo tema de conversación. Su lucha en el Madison Square Garden de Nueva York pasará a la hsitoria de cómo un boxeador sin apoyo, pero con ls ganas de salir adelante, estuvo en la meca del deporte mundial. Ello le reconoce el periodista Phillip Butters, pero sobre la lucha en sí, el conductor tuvo un comentario en frío: “(Jonathan Maicelo) Es un fajador que no tiene pegada, técnica ni resistencia”.

El conductor de ‘Exitosa Noticias’ no quitó el mérito de Maicelo de llegar solo al Madison Square Garden, sin embargo, no pudo ocultar su parecer sobre la técnica del peruano, que fue noqueado al inicio del segundo asalto.

“No es un hombre que tenga gran físico. Es un fajador sin pegada y, lo que es peor, no tiene resistencia. Si no tienes guardia, no tienes físico, y no tienes resistencia al golpe, te la juegas”, manifestó Butters.

Pero no todo quedó allí, debido a que se recordó la edad que tiene la ‘Cobra’ y que ello le impediría estar en lo más alto del ranking mundial: “Maicelo tiene 33 años. El box es un deporte en el que destaca desde chiquito. El mérito de él es la perseverancia”.