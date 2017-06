Fichajes AC Milan: 'Rossoneros' anunciaron fichaje de Franck Kessie joven promesa de Costa de Marfil [VIDEO]

AC Milan fichó al volante Franck Kessie que viene procedente del Atalanta. Es un préstamo por dos temporadas

Ya se arman. AC Milan hizo su primer fichaje de forma oficial y lo anunció desde sus redes sociales. Se trata del centrocampista de Costa de Marfil, Franck Kessie de tan solo 20 años.

Franck Kessie llega procedente del Atalanta Bergamo donde disputó 30 partidos en la Serie A y llegó a marcar 6 goles. El marfileño llega a préstamo por dos temporadas con la opción obligada de comprar la totalidad de su pase.

Cesena es dueño del pase de Franck Kessie quien lo cedió al Atalanta. Con el cuadro de Bérgamo hizo una gran campaña alcanzando su clasificación a la próxima Europa League.

El marfileño decidió jugar por el AC Milan quien hizo pese a su irregular campaña, logrando alcanzar el sexto lugar y su pase a la Europa League.

#ACMilan signed @KessieFranck from @Atalanta_BC, on a two year loan with obligation to buy#weareacmilan pic.twitter.com/b9swANddxn