Cristiano Ronaldo envió un letal mensaje a sus detractores tras ganar la Champions League

Cristiano Ronaldo vuelve a responder en la cancha, el portugués terminó como máximo goleador de la Champions League, pero se dio unos minutos para responder a sus detractores.

Cristiano Ronaldo envió un duro mensaje a todos sus críticos. El luso fue elegido el mejor jugador del partido ante la Juventus.

Cristiano Ronaldo alzó su voz de protesta para responder las a todos sus críticos, el delantero del Real Madrid aseguró que solo responde dentro de la cancha. El luso termina como máximo goleador de la Champions League, incluso superó a Leo Messi. Hoy, en la final ante la Juventus anotó dos goles y fue elegido el jugador del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Juventus: periodista peruano llamó 'Butrón' a Gianluigi Buffon [VIDEO]

"Yo doy la respuesta en el campo, la gente que me critica va a meter la guitarra en el saco porque ganamos y somos los mejores", dijo el delantero del Real Madrid tras ganar la duodécima Liga de Campeones y solo a dos semanas de haber conseguido la Liga española.

A su vez, Cristiano aseguró que el plantel disfrutará al máximo para prepararse y ser más fuertes la próxima temporada, la consigna es lograr una vez más la Champions League y el torneo Español. No obstante, se enfrentarán al campeón de la Europa League por la Supercopa europea. "Eso es lo siguiente. No es fácil, pero todo es posible", comentó el luso.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid: Los mejores memes del bicampeonato 'Merengue' en la Champions League [FOTOS]

"Un récord más que estos jugadores merecían y estamos muy contentos. Y yo también, marqué dos goles y muy feliz por el mejor marcador en una final en la etapa de Liga de Campeones", comentó tras ganar la Champions por segunda temporada consecutiva.

"He hecho un final de temporada espectacular, me preparé para esto. Fue una buena opción de mi parte de mi entrenador descansar y estoy muy contento", afirmó Cristiano quien además, no dudó en destacar a Zidane. "Siempre una charla positiva. Sabe que somos un equipo muy bueno y por eso demostramos en el segundo tiempo que somos muy buenos".