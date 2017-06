¡NO HUBO GARRA! Uruguay cayó por 3-1 ante Irlanda en amistoso internacional [VIDEO]

La selección uruguaya no pudo cantar victoria ante Irlanda. Edinson Cavani fue lesionado a poco de iniciado el partido que se jugó en Dublin.

El combinado de Irlanda desnudó los errores defensivos de Uruguay por 3-1 en un amistoso internacional que le sirvió como preparación al cuadro europeo que se alista para medirse por Eliminatorias ante Austria este 11 de junio.

Durante la primera mitad Irlanda fue superior ante una Uruguay imprecisa en los metros finales. Sin embargo, el marcador termino con la paridad, con un gol cada uno.

La apertura del score la dio Irlanda con una excelente definición de Walters quien desde fuera del área venció al golero Conde (hacía su debut).

Sin embargo, a los 38' José María Giménez emparejó el marcador tras un tiro libre ejecutado por Carlos Sánchez. El hombre del Atlético Madrid acertó con su cabezazo.

Antes del final del primer tiempo, Uruguay se salvó de irse al descanso con el marcador abajo. Walters de cabeza ya había vencido a Conde, pero el palo evitó el segundo.

Iniciado el complemento, el defensor Christie adelantó a Irlanda. Su zurdazo no pudo ser evitado por el golero Conde.

Uruguay se fue en busca de la paridad dejando espacios que fueron aprovechados por los irlandesdes.

Sobre el 77' un gran pase de Murphy dejó a McClean para que se dirija al arco de Conde. Luego de superar a Giménez, el irlandés definió con clase.

Al final el tiempo no dio para más y Uruguay ahora se alista para jugar ante Italia en Francia en otro amistoso. Mientras que Irlanda por Eliminatorias choca ante Austria.



INCIDENCIAS DEL PARTIDO

77' ¡GOL de Irlanda! McClean supera a Giménez y pone el tercero con una gran definición. Irlanda 3-1 Uruguay.

50' ¡GOL de Irlanda! Christie pone arriba a los irlandeses. Su fuerte remate con curva no pudo ser evitado por Conde.

38' ¡GOL de Uruguay! Giménez empata el partido para los 'charrúas' tras un tiro libre.

28' ¡GOL de Irlanda! Walters abre la cuenta con un genial disparo desde lejos que vence a Conde.

13' Stuani entró por Cavani (Uruguay)

1' Uruguay vs. Irlanda se miden en un encuentro amistoso internacional Martín Cáceres regresa al plano internacional con su selección 'celestes' luego de superar una dura lesión.

Alineaciones Confirmadas

Uruguay : Conde, Pereyra , Coates, Gimenez, Cáceres, Vecino, Arevalo Rios , Sánchez,Laxalt , Cavani y Urretaviscaya.

Irlanda: Randolph, Long, Duffy Ward, Christie, Whelan, Brady, Hendrick, Arter, Hayes, Walters

BREAKING: Jon Walters captains Ireland with Kevin Long making his first international start! #COYBIG pic.twitter.com/PA9o5ZaN6g