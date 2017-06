Martín Liberman: "Cristiano Ronaldo me regaló entradas para ir a Cardiff" [VIDEO]

El periodista argentino Martín Liberman habló sobre los detalles que lo dejó su experiencia de entrevistar a Cristiano Ronaldo, favorito a ganar su quinto Balón de Oro con el Real Madrid.

Martín Liberman, reconocido periodista argentino de la cadena FOX Sports, contó los detalles en el programa "Debate Final" de su entrevista exclusiva con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien acaba de ganar su cuarta Champions League con el Real Madrid.

Según asegura Martín Liberman, Cristiano Ronaldo fue "muy amable" durante la conversación pactada de 30 minutos e incluso se quedaron 20 más de lo acordado donde el favorito a ganar el próximo Balón de Oro le invitó para que viaje a Gales para que presencia la final del Real Madrid contra la Juventus.

"Pactamos 30 minutos de nota, no fueron más porque Fernando Bruno, nuestro productor, no quiso, porque armamos un programa que iba a durar eso. Pero, terminada la nota, nos quedamos 20 minutos más, por lo menos... charlando.Y en un momento yo le digo: "Cristiano, gracias", como diciéndole "si querés irte, andate". En ese momento me pregunta; "¿Y tú qué haces?". En ese le digo que nosotros nos quedamos en Madrid y regresamos el viernes. "Ah, no vas a Cardiff" -le dice Cristiano-

y le respondo que: "Yo, no. No vine a ver la final, vine a verte a vos". "¿Pero, quieres ir?" -insiste CR7, a lo que Liberman responde- "Sí, pero no estoy acreditado". A la mañana siguiente (viernes), Cristiano Ronaldo me dice: "Tengo tus entradas" y más tarde preguntó si ya había pasado por la recepción. Después del partido estuve charlando con él y lo felicité", aseguró Martín Liberman en el programa "Debate Final" de Fox sports Argentina.

Cabe mencionar que Martín Liberman dejó en claro que, para él, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en el mismo tope y que sus comparaciones solo han sido parte de su trabajo y análisis profesional ante las críticas que ha recibido de sus compatriotas en Argentina.