Pelé, crítico con Paulo Dybala: "No están bueno como dicen"

El histórico futbolista brasileño quedó decepcionado de la actuación del jugador de la Juventus tras el amistoso entre Brasil y Argentina en Australia.

Pelé fue muy crítico con la actuación de Dybala en el Brasil-Argentina. Creditos : LIBERO/EFE

Desde su exhibición ante el Barcelona en la Champions League y desde ya mucho tiempo atrás, Paulo Dybala genera la admiración y los elogios unánimes de la prensa, futbolistas e hinchas sobre su notable rendimiento con la Juventus. Incluso, para muchos, es el sucesor de Lionel Messi en la 'Albiceleste'.

No obstante, Paulo Dybala ha quedado al debe tras su deslúcida actuación en la final de la Champions League y ahora en el Clásico de las Américas. Si antes fue Zico uno de sus principales críticos, hoy lo fue uno de los más grandes de la historia: Pelé.

El máximo goleador histórico del 'Scratch' comentó el Brasil-Argentina para la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y no tuvo reparos en criticar a Paulo Dybala. "No es todo lo que dicen, no es tan bueno", sostuvo. "Decían que podía ser el sustituto de Maradona, pero sólo tienen en común que juegan con la pierna izquierda", abundó.

Cabe destacar que Paulo Dybala fue titular en el ataque de Argentina con Lionel Messi y Gonzalo Higuaín, no obstante, ninguno de los tres de arriba estuvieron finos ante una Brasil que realizó un gran trabajo defensivo y que mereció no perder. El de la Juventus fue cambiado a los 68' para dar ingreso a Guido Rodríguez.

EL DATO:

Paulo Dybala lleva 7 partidos con la Selección Argentina y todavía no anota goles.