Real Madrid: Luka Modric revela el secreto de Zinedine Zidane para ganar la Duodécima a la Juventus

Luka Modric explicó que el DT del Real Madrid tenía un plan secreto para superar a la Juventus y coronarse bicampeón de la Champions League.

Para muchos la Juventus era amplia favorita a coronarse campeón de la Champions League gracias a su exhibición defensiva y de poderío ofensivo ante el Barcelona. El equipo de Massimiliano Allegri se llevó la serie por 3-0 y no concedió gol alguno ante el tridente más demoledor de Europa: Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.

No obstante, mientras el mundo del fútbol llenaba de elogios a la Juventus, en España Zinedine Zidane descubrió en aquellos partidos un punto débil en el hexacampeón de la Serie A: los pases hacia atrás, aquel que sería clave para que el Real Madrid alcance la Duodécima.

"Zidane y su staff detectaron una debilidad en la defensa de la Juventus, a lo largo de toda la semana, para preparar la final, estuvimos practicando los pases atrás", explicó Luka Modric al medio croata 'Sportske Novosti'.

"La defensa de la Juventus es genial cuando va al cruce, pero no tanto en los pases atrás. En ello trabajamos y así marcamos tres de nuestros goles en la final (todos excepto el de Casemiro). Felicito al entrenador por apreciar ese detalle, que fue la clave del partido", abundó.

Zinedine Zidane pobló el área de la Juventus con varios futbolistas del Real Madrid y así encontró zonas desprotegidas que sus futbolistas supieron canalizar en tres de los cuatro goles. Cristiano Ronaldo (a pase de Carvajal en el 1-0 y de Modric en el 3-1) y Marco Asensio (asistido por Marcelo) ejecutaron a la perfección lo que el estratega francés preparó en la semana antes de la final en Cardiff.

EL DATO:

Zinedine Zidane ha logrado cuatro Champions League con el Real Madrid (el primero como jugador, el segundo como asistente y los dos últimos como DT).

Modrić explains Zidane's approach to creating shooting opportunities against Juventus. Low cut back crosses to create high quality chances pic.twitter.com/w6GDsvDlOw