Real Madrid vs Pachuca EN VIVO por Mundial de Clubes: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver

Real Madrid enfrenta a Pachuca en la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Clubes 2025. Tras el empate 1‑1 ante Al Hilal, el equipo blanco necesita ganar para no depender del desenlace frente a Salzburgo. El duelo será este domingo 22 de junio a las 2:00 p.m. hora peruana desde el Bank of America Stadium de Charlotte, con transmisión en América TV, DAZN y Telecinco.

Real Madrid vs Pachuca por Mundial de Clubes 2025

Real Madrid vuelve al ruedo este domingo 22 de junio en el Mundial de Clubes 2025, donde se enfrentará al campeón mexicano Pachuca en un duelo que promete más de una sorpresa. El conjunto blanco, golpeado por importantes ausencias y urgido de una victoria tras el empate en su debut ante Al Hilal, tendrá que demostrar por qué sigue siendo el máximo candidato al título del certamen.

Los dirigidos por Xabi Alonso no contarán nuevamente con Kylian Mbappé, quien fue baja en la primera fecha por un malestar estomacal y no ha logrado recuperarse a tiempo para este choque. Sin su figura estelar, todo apunta a que Gonzalo y Vinicius liderarán el ataque de los merengues en el Bank of America Stadium de Charlotte, en Estados Unidos.

Real Madrid vs Pachuca por el Mundial de Clubes.

Al frente estará un Pachuca que también viene de tropezar en su primer partido y buscará dar el gran golpe ante el club más laureado de Europa. Con nombres como Salomón Rondón y el exRiver Agustín Palavecino, el elenco mexicano sabe que un triunfo lo mete de lleno en la pelea por clasificar a la siguiente fase. El técnico Jaime Lozano, consciente del reto, planea un planteamiento agresivo para contrarrestar el peso ofensivo del Madrid.

Este duelo por la segunda fecha del Grupo H no solo enfrenta a dos instituciones con realidades distintas, sino que puede definir el rumbo del grupo. De no conseguir una victoria, el Real Madrid llegaría a la jornada final ante Salzburgo con la soga al cuello, mientras que una derrota dejaría a Pachuca al borde de la eliminación.

Real Madrid vs Pachuca: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raú Asencio, Fran García; Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Jude Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Gonzalo García.

Pachuca: Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Eduardo Bauermann, Federico Pereira, Bryan González; Pedro Pedraza; Elías Montiel, Agustín Palavecino, Robert Kenedy; Alexei Domínguez y Salomón Rondón.

Real Madrid vs Pachuca pronóstico: apuestas y cuotas

Cuotas Real Madrid empate Pachuca Betano.pe 1.35 5.40 10.00 bet365 1.33 5.25 8.50 1xBet 1.36 5.42 9.40 CoolbetLATAM 1.31 5.56 10.00 DoradoBet 1.37 5.00 8.50

¿A qué hora juega Real Madrid vs Pachuca?

A continuación, te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Real Madrid vs. Pachuca, válido por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Clubes 2025:

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Pachuca EN VIVO?

Para ver el partido entre Real Madrid ante Pachuca tienes que sintonizar el canal América TV en Perú, DirecTV en Sudamerica y la plataforma de DAZN en todo el mundo.

¿En qué canal de transmisión ver Real Madrid vs Pachuca?