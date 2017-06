Shakira afirma que no quiere casarse con Gerard Piqué: "No creo que sea necesario"

Gerard Piqué y Shakira no tiene planes para un futuro matrimonio. La cantante colombiana asegura que no es necesario "formalizar" su relación.

La cantante colombiana Shakira y futbolista español del Barcelona Gerard Piqué llevan una feliz relación amorosa de 7 años. Ambos son padres de dos niños: Sasha y Milan. Todo es perfecto, pero todavía los dos no han "formalizado" su relación en un acto de matrimonio. Tal vez no sea necesario, pero es algo que no deja de llamar la atención por el tiempo que viven juntos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Peruana: ¿por qué Ricardo Gareca se molestó con Alexi Gómez durante las prácticas?

En una entrevista para la revista "Vanity Fair" de Italia, Shakira confiesa que no desea casarse con Gerard Piqué y tiene muchos motivos para sustentar esta decisión, totalmente, respetable.

"Ya me siento bastante 'casada' teniendo dos hijos en común, sin contar con que nuestras vidas y carreras están completamente dedicadas las unas a las otras. No creo que sea necesario un trozo de papel para hacer de todo ello un matrimonio, afirmó Shakira sobre su relación con Gerard Piqué.

Por otro lado, Shakira admitió que estuvo cerca de abandonar su carrera musical luego de dar a luz a su segundo hijo, Sasha, y que fue el propio Gerard Piqué quien la convenció de continuar. "Sentía que iba a ser una tarea casi imposible. Tenía pánico de crear".

"Me parecía difícil compaginar mi tarea de madre, ahora de dos hijos, y esas largas horas que tenía que invertir en el estudio. Había una parte de mí que luchaba, que no quería hacerlo. Una parte de mí decía: '¿Será que ya me tengo que retirar?'. Un día vine y le dije a Gerard Piqué: 'Bueno, mi amor, creo que me voy a retirar'", sostuvo Shakira.

NO TE LO PIERDAS: Fichajes Manchester City: Alexis Sánchez a una firma de ser nuevo refuerzo 'Citizen'

Ante esta delicada noticia que bien hubiera puesto muy tristes a sus fans, Shakira reveló las palabras que utilizó Gerard Piqué para convencerla de continuar en la industria de la música. "Me dijo: 'Solo te puedes retirar cuando no tengas más cosas que decir'. Y la verdad en ese momento me di cuenta de que tengo tantas cosas que decir aún y me quedan muchísimas", finalizó.