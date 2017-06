Mino Raiola asegura que directiva del AC Milan amenazó violentamente a Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma sigue dando que hablar. Esta vez su agente no se quedó callado y atacó al AC Milan e incluso reveló que la directiva es la culpable de su no renovación.

Mino Raiola, agente de Gianluigi Donnarumma, arremetió con el AC Milan.

Desde que AC Milan dio a conocer la salida de Gianluigi Donnarumma a final de la siguiente temporada, todos los medios no han dejado de hablar del joven arquero. Con su no renovación se ganó el odio de todos los aficionados 'Rossoneros' y hasta de la directiva. Y es que fuertes rumores indican que no lo venderán y lo dejarán en el banquillo todo el año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INSÓLITO: Hinchas tiraron billetes falsos a Gianluigi Donnarumma durante un partido de la Euro Sub-21 [VIDEO]

Hoy domingo el agente del popular 'Gigio', Mino Raiola, convocó a 5 medios locales para pronunciarse sobre los ataques que viene sufriendo el guardameta. El también representante de Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba indicó que la culpa de la inestabilidad de Donnarumma es de la directiva milanense.

"Decidimos no renovar porque había una situación demasiado hostil y violenta que se había creado y no se podía salir de allí. Amenazaron a Gigio y también a su familia: amenazas de no jugar, de muerte (parte de la afición), pancartas que el club nunca hizo sacar y una actitud pasiva hacia el chico. Nunca fue una cuestión económica, si dos partes quieren una solución la solución se encuentra", sostuvo.

ARREMETIDA

"El Milán tiene derecho a buscar siete porteros más, no es nuestro problema. ¿Año entero sin jugar? Es un riesgo importante, pero si le juzgan por sus calidades seguro que no se queda sin jugar. Para mí, si amenazas a un jugador con dejarlo un año en las gradas esto se llama mobbing (acoso laboral)", agregó.

NO TE LO PIERDAS: Juventus Fichajes 2017-18: La 'Vecchia Signora' va a la carga por Gianluigi Donnarumma

"Hablo del Milán, si Mirabelli ha sido el que gestionó el asunto se tomará sus responsabilidades. ¿Si el club cambiase de actitud? No quiero hablar de esto, sería volver a abrir el circo y no quiero. No tengo nada en contra del Milán, la relación con Fassone es genial y si tenemos que hablar hablamos, pero ellos tomaron su decisión: se tenía que decidir el día 13 y nosotros decidimos", subrayó Raiola.

SUS PRETENDIENTES

"¿Ofertas de otros equipos? De los que se hablan están buscándole desde que tenía 14 años, así que si quería marcharse podía hacerlo antes. No tenemos acuerdo con ningún equipo. El problema no es económico, es una cuestión de forma: no podíamos aceptar algunas amenazas, algunas tensiones, el estrés psicológico, la pasividad del club ante Gigio", manifestó.

"El único problema que no había era el dinero, porque nunca llegamos a hablar de esto, no había la tranquilidad para hacerlo. No llegamos a este punto (Cláusula de rescisión), si llegas a hablar de eso estás al 90% de la negociación. Vimos algunas actitudes a través de los medios que no nos gustaron y todo se rompió", sentenció el negociador italiano.

EL DATO

Gianluigi Donnarumma tiene contrato con el AC Milan hasta junio del 2018.