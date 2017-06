Barcelona pagará 40 millones de euros por Nelson Semedo en caso no llegue Hector Bellerin

Barcelona no esperará a Hector Bellerin debido a su vinculación con el Arsenal, los blaugranas tienen un plan B, fichar a Nelson Semedo del Benfica, incluso ya hay acuerdo.

Barcelona y el plan B que manera en caso no llegue el lateral Hector Bellerin: pagar 40 millones por Nelson Semedo

Barcelona está cerca de llegar a un acuerdo con el Benfica por el traspaso de Nelson Semedo. El club español está dispuesto a pagar 40 millones de euros por el lateral portugués que ahora se encuentra con su selección disputando la Copa Confederaciones.

Y es que la prioridad del Barcelona es siempre fichar al español Hector Bellerin, pero también sabe que por las altas pretensiones económicas que pide el Arsenal es muy complicado fichar al lateral derecho, por lo que la llega de Nelson Semedo es más sencilla.

Según la prensa internacional, Barcelona y el Benfica ya llegaron a un acuerdo por el lateral internacional, pero hay un tema que preocupa a los portugueses, es el tiempo en que se demoran los españoles en romper las negociaciones con Bellerin, para acelerar más rápido la llegada de Semedo.

El Barcelona sabe que esta temporada no se puede dar el lujo de no fichar a un lateral derecho porque la temporada pasada lo pagó caro el no haber en contrato al sustituto ideal de Dani Alves quien desde que dejó al club español nadie ha suplido su lugar.

Es decir, Barcelona se podría quedar sin Bellerin y sin Semado, el primero por su alto costo, mientras que el segundo que a pesar de tener un acuerdo podría decidir marcharse al Manchester United, el equipo de José Mourinho también está interesado en el portugués.

