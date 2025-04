DT de Cerro mostró su fastidio y dio potente concepto sobre el juego de Cristal: "El rival..."

En un partido que tuvo muchas emociones de principio a fin, Sporting Cristal logró un importante empate 2-2 ante Cerro Porteño de visitante en Asunción por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2025, resultado que deja a los celestes con opciones matemáticas de luchar por la clasificación a octavos de final del torneo continental y dejó muy molestos a todo el cuadro paraguayo.

Uno de los más mortificados con la paridad en 'La Nueva Olla' fue el técnico del 'Ciclón de Barrio Obrero', Diego Martínez, quien dio la cara ante los medios de comunicación tras el pitido final y aseguró con un potente concepto, que el conjunto bajopontino no mereció terminar sumando un punto por las pocas ocasiones de gol que generó, en contraparte de sus dirigidos.

"Para nosotros es un momento de dificultad, para el rival, es un momento de buenas sensaciones. El equipo generó hasta el final situaciones de goles muy claras y el no liquidar el partido, dejamos con vida a un rival que aprovechó la situación que tuvo y se lleva, a mi entender, demasiado premio por lo que fue el partido y por lo que generó un equipo y el otro", declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.

Video: ESPN

En esa misma línea, el entrenador de Cerro Porteño aseguró que le quedan sensaciones de tristeza y bronca por la igualdad contra los rimenses en condición de local porque consideró que merecían quedarse con la victoria, pero también hizo una autocrítica al mencionar que no concretaron las oportunidades que tuvieron para liquidar el encuentro a su favor.

"Me voy con bronca, tristeza, lo que más lamento es no haber ganado el partido porque teníamos que haberlo ganado. No cerramos cuando teníamos que hacerlo, dejamos con chance a un rival que, repito, se llevó mucho premio", agregó Martínez.